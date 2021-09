El Real Madrid encuentra acomodo para Dani Ceballos en el Betis

Fútbol

La llegada de Camavinga ha dejado en una posición muy delicada al centrocampista de 24 años. Tanto es así que el Real Madrid ya tendría un acuerdo para ceder a Dani Ceballos al Betis en el mercado invernal.

Así lo asegura Onda Bética, que señala que el utrerano jugará a préstamo en el conjunto blanco durante temporada y media. El Real Madrid facilitará el regreso de Dani Ceballos al Betis, que sólo deberá asumir el 20 por ciento de su ficha, que es de 3 millones de euros, por lo que no le afectará de cara al Fair Play Financiero. No obstante, el equipo andaluz estará obligado a comprar al centrocampista cuando finalice su cesión. Según el citado medio, el Betis pagará al Real Madrid entre 15 y 20 millones por Dani Ceballos.

🟢 El #Betis ya tiene cerrada su primera incorporación de invierno a expensas de una salida



| Acuerdo Ceballos: año y medio de cesión y opción de compra obligatoria |#LaLiga #RealBetis https://t.co/6dfdv8HTYH — Onda Bética (@OndaBetica) September 7, 2021

El Betis y el posible regreso de Dani Ceballos

Cuestionado por la posible vuelta al Betis de Dani Ceballos, Antonio Cordón, director deportivo del conjunto verdiblanco, manifestaba: “Desde que empezó el verano, cada día había nombres nuevos. Se han concretado algunos y otros, no. Ceballos estaba ahí desde el principio, es un jugador que gusta al Betis y a él también le gusta mucho este club. Creo que nos cruzaremos en el camino tarde o temprano, ojalá. ¿Si es posible su fichaje en enero? Ahora, nos centramos en el Granada y cambiamos ya el chip”.

Por su parte, Dani Ceballos llegó a declarar: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.