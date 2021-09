Sergi Enrich responde al Schalke y asegura tener el perdón de la víctima

Deportes

Después de que el equipo alemán, a través de su perfil oficial en redes sociales, explicara por qué no afrontó su contratación, ha llegado la respuesta del delantero de 31 años. Según Sergi Enrich, el vídeo sexual que protagonizó con Antonio Luna no ha tenido nada que ver con su frustrado fichaje por el Schalke.

“Están diciendo que no he fichado por el Schalke por linchamientos de los hinchas del club. Eso es totalmente mentira. He recibido, como es normal, 4 o 5 mensajes de algún ‘hater’ de los que nunca dan la cara y se esconden detrás de un teclado. Pero he recibido muchos mensajes positivos de hinchas del Schalke de cuando publicaron que estaba cerca de fichar. Me daban la bienvenida y estaban muy contentos”, ha comenzado explicando el ex del Eibar en la COPE.

“Aquí hay un tema, que es lo que me disgusta a mí. Dicen que yo no he firmado por este equipo por el tema que hace 5 años tuve. Eso es lo que a mí no me agrada”, ha continuado Sergi Enrich.

Ofreciendo más detalles al respecto, el atacante ha proseguido: “La historia sale del ‘Bild’ y del ‘Sky’. El martes yo viajo a Alemania sin contrato ni negociación. El miércoles empiezo a pasar revisión médica mientras mis agentes negocian el contrato. Mientras yo estoy pasando la revisión es cuando me avisan de que no se ha llegado a un acuerdo y se tiene que suspender la revisión. Así fue. Después de eso yo veo que el club ha puesto un tuit, cosa que yo no entiendo. No soy jugador del Schalke y no lo he sido. No entiendo por qué tienen que decir que no se ha llegado a un acuerdo cuando durante todo este tiempo yo he estado negociando con otros clubes“.

“Yo entiendo que quieran quedar bien delante de esos 4 ‘haters’. En redes sociales he recibido algún mensaje, obvio, porque cuando sale mi nombre, desde hace cinco años, siempre salen con lo mismo. Ya estoy acostumbrado y vivo con esto”, ha añadido Sergi Enrich.

Sergi Enrich asegura tener el perdón de la víctima

“Yo me he acostumbrado porque soy una persona fuerte y ya hace casi seis años. Tengo una familia. Tengo una niña. Han pasado muchas cosas desde entonces: he pasado por un juicio, tengo el perdón de la víctima... Es un tema muy delicado. Hay que tratarlos como tal, pero también creo que la gente sobrepasa los límites. Tenemos que parar entre todos. Las redes sociales se están convirtiendo en linchamientos”, ha continuado.

“Yo estoy pagándolo. Cada vez que sale mi nombre sale eso. Lo está pagando mi familia y también la víctima, y tuve su perdón. Yo también pienso en ella e intentamos pasar página todos, pero todo lo que envuelve eso a ella tampoco le hace ningún favor y a mí me duele. Tengo familia y para mis padres también es un tema delicado. Llevo 5 años yendo a todos los estadios de Primera División y he tenido que aguantar muchas cosas. Pero bueno, yo me he dedicado a jugar y punto. Al final la gente que me conoce sabe cómo soy y poca gente del fútbol, creo, que podrá hablar mal de mí”, ha manifestado Sergi Enrich.

“Yo no soy ningún asesino, no he matado a nadie”

Sobre como sobrelleva todo esto, el atacante ha agregado: “Bueno, lo primero de todo es sabiendo que yo no soy ningún delincuente. Yo no soy ningún asesino, no he matado a nadie. Cometí un error, como podemos cometer todos, porque todos lo hacemos. Todos cometemos errores y yo he cometido un gran error. Y ya está. Punto. Ha pasado lo que tenía que pasar. Es siempre lo mismo y empieza a doler cuando es eso, siempre lo mismo. Y también por la víctima, porque no le hacemos ningún bien”.