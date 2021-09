La madre de Ronaldo sueña con volver a verle jugando en este equipo antes de morir

El regreso del portugués al Manchester United no es suficiente para Dolores Aveiro. Preguntada por algo que le gustaría ver antes de morir, la madre de Cristiano Ronaldo ha dicho que quiere volver a ver a éste jugando en el Sporting… ¡junto a su hijo!

“Ver a los dos juntos en el Sporting sería mi sueño”, ha reconocido Dolores Aveiro en ADN León. Sobre su nieto, la madre de Cristiano ha señalado: “Con la edad de él juega mejor que Ronaldo”. “Cuando Cristiano era como él no tenía entrenador, y hoy Ronaldo es el profesor de su hijo”, ha argumentado.

Dolores Aveiro ha confirmado también que Cristiano Jr. Tiene el mismo deseo. “Papá, cuando nos vayamos a vivir a Lisboa quiero jugar en el Sporting”, le habría dicho al delantero, que ha firmado con el Manchester United hasta 2023.

La delicada salud de la madre de Ronaldo

Dolores Aveiro ha sufrido dos desmayos en el estadio por el estrés y la tensión, lo que ha llevado a Cristiano Ronaldo a prohibir a su madre ver sus partidos importantes. “Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída”, desvelaba el periodista Piers Morgan recientemente.

“Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales’”, le habría dicho el luso.