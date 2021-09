Manolete se despide: “Por la enfermedad, voy a tener que dejar de trabajar”

Deportes

El periodista, que es redactor jefe de AS, ha dejado la radio con gran emoción. Manolete entró a trabajar en la SER en 1992 y ha puesto punto y final a su etapa en la cadena por enfermedad.

“Hoy es un día triste para mí. Por la enfermedad, voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 trabajando en la Cadena SER... Os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, he aprendido muchísimo, y tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol que son maravillosos. Todos vosotros estáis en mi corazón”, ha dicho Manolete en SER Deportivos.

Jordi Martí ha tenido unas bonitas palabras para el periodista: “Yo empecé en el 90 y me gustaría decirte que te vas con la cabeza muy alta y que para mí has tenido una trayectoria que se identifica por tres cosas: la primera, siempre al pie de la noticia; la segunda, saberlo contar de forma divertida y amena; y la tercera, nunca dijiste no. Reconocimiento a tu trayectoria, formas parte del alma de esta radio, eres un pedacito de nuestra escudo”.

También Antonio Romero ha ensalzado la figura de Manolete: “Cuando yo entré en la radio, Manolete no podía caminar por la Gran Vía del cariño que le tenían. Mantener durante tres décadas eso es muy complicado, pero lo más bonito no es lo que ha conseguido de profesional. No hay ni una sola persona de la profesión que cuando le dices que trabajas con Manolete no te responda que es un tío cojonudo. Y eso no se paga ni con dinero ni con un aplauso”.

Manolete se ha despedido con la ilusión de que el Atlético haga algo gordo en la Champions

Por su parte, Pacojó Delgado le ha dicho: “Te vamos a echar mucho de menos pero yo te llamaré alguna vez, cuando tu Atleti haga algo gordo o cuando haya algo que celebrar con el Atlético de Madrid”. “Con la Champions”, dijo en un tono menos serio un Manolete que se despidió con un “hasta siempre”.