Hiba Abouk devela en La Resistencia cuántas veces al mes tiene sexo con Achraf Hakimi

Antonella Roccuzzo y Pilar Rubio no son las únicas WAGs que se han incorporado al PSG este verano, también la actriz madrileña. Y es que Hiba Abouk, que adquirió gran popularidad gracias a El Príncipe, es la pareja de Achraf Hakimi, con el que tiene un hijo. La actriz ha visitado La Resistencia, algo que ha aprovechado David Broncano para rescatar dos de las preguntas emblemáticas del programa: cuánto dinero tienes en el banco y cuántas veces has tenido sexo en durante el último mes.

Respecto a la primera Hiba Abouk ha señalado: “Dinero... he trabajado bastante. He hecho publicidad como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más. Puedo mantener una generación entera”. Sobre el número de veces que había mantenido sexo con Achraf Hakimi, la actriz madrileña ha confesado: “Te voy a ser sincera... He visto muy poco a mi pareja en este último mes. Soy de letras... voy a sumar... ¡6,5!”. “Cuenta un punto el coito clásico y 0,5 la masturbación”, había aclarado previamente David Broncano.

Regla nº1. Si no quieres que te pregunten por las Preguntas Clásicas© no saques el tema de las Preguntas Clásicas© #LaResistencia



Como saca el boli el puto David pic.twitter.com/M3xf7A1Mam — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 22, 2021

Hiba Abouk habló de sexo la gran noche Achraf Hakimi

Al tiempo que Hiba Abouk hacía estas declaraciones en La Resistencia, el PSG disputaba un encuentro con Achraf Hakimi como el gran protagonista. El marroquí , con dos goles, el segundo en el tiempo añadido, dio la victoria al París Saint-Germain frente al colista de la Ligue 1, el Metz, que mostró algunas de las carencias del cuadro parisino, abonado al individualismo sin un sistema reconocible.

Como la pasada jornada frente al Lyon, el París Saint-Germain se salvó sobre la bocina. Si hace tres días el argentino Mauro Icardi se disfrazó de héroe con un tanto en el minuto 93, ahora el turno le tocó a Achraf Hakimi , que firmó un partido sobresaliente para dar la victoria a su equipo.

Achraf Hakimi, a los cinco minutos, abrió el marcador tras recoger un rechace de Icardi. El Metz reaccionó a lo grande. Primero, con un aviso de Niane, que a punto estuvo de marcar de chilena; después, con un intento de Yadé en un córner; y, finalmente, Boubacar Kouyaté, de cabeza, también en un saque de esquina, igualó un marcador que no se movió gracias a Keylor Navas, que sacó una mano milagrosa para frenar en un mano a mano a Lamine Gueyé.

En el segundo acto, al PSG se le apagaron las luces. Sólo Neymar y Wijnaldum, con un par de disparos que rozaron el palo derecho de la portería del Metz, pusieron algo de picante al choque hasta la aparición salvadora de Achraf Hakimi , que salvó al PSG con un zurdazo. Todo la noche en la que Hiba Abouk hablaba de sexo en la resistencia.