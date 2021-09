El PSG, competencia para el Chelsea en la puja por Jules Koundé

Fútbol

Aunque el conjunto inglés no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Sevilla para hacerse con el central 22 años, su fichaje no está ni mucho menos descartado. No obstante, el Chelsea no será el único equipo que puje por Jules Koundé, al que también quiere el PSG.

Así lo asegura SportMediaset, que señala que el cuadro galo, que tiene una plantilla de ensueño, quiere hacerse ahora con jugadores jóvenes para asegurarse también el futuro. En ese sentido Jules Koundé es un futbolista muy apetecible para el PSG, que quiere a más franceses en sus filas. Su cláusula es de 90 millones de euros, aunque el Sevilla pidió 70 al Chelsea el pasado verano.

Además de Jules Koundé, En-Nesyri podría abandonar el Sevilla

Otro futbolista del Sevilla pretendido en la Premier League es Youseff En-Nesyri. El Arsenal tiene previsto acometer una profunda reestructuración de cara a la próxima temporada y la continuidad de Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang está en el aire. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Arsenal por Alexander Isak, también piensa en Youssef En-Nesyri como recambio de este último.

Dado que Pierre-Emerick Aubameyang termina contrato en 2023, el club gunner hará caja por él al final del presente curso si no alcanzan antes un acuerdo para prolongar el vínculo que les une. Esto es lo que ha llevado al Arsenal a fijarse en Youssef En-Nesyri, que ya estuvo cerca de recalar en el West Ham el pasado mes de enero. Ahora la Premier vuelve a llamar a la puerta del marroquí, que tiene una cláusula de 80 millones de euros.