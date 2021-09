¿Saludará Bordalás a Marcelino?

Fútbol

El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo que su “intención” es saludar este sábado a Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, “como a todos los entrenadores” y vinculó el cruce de declaraciones que en su día tuvieron cuando él estaba en el Getafe y el asturiano en Mestalla a la defensa de sus respectivos clubes.

“No hay motivo para no saludarnos. En el fútbol pasan cosas porque los técnicos defendemos los intereses de nuestro club pero luego eso queda en el olvido”, señaló en una rueda de prensa en la que, no obstante, no quiso analizar la figura de Marcelino.

“No suelo hablar de los técnicos rivales. Marcelino estuvo aquí hizo un gran trabajo y ahora es el entrenador del Athletic e intentará ganar y nuestra obligación es hacer un partido soberbio para poder recuperar los puntos”, señaló.

El asturiano tampoco quiso hablar de las comparaciones entre el actual Valencia y el que dirigió el asturiano. “No sé si los comparan o no, no me fijo en esos detalles. Sólo intento que el equipo dé las mejores sensaciones, eso queda para los aficionados, nosotros estamos centrados en el día a día y no en el pasado. Pensamos en el momento en el que estamos. Él tuvo su momento en el Valencia y lo hizo francamente bien”, afirmó José Bordalás.

Respecto al Athletic dijo que es “un histórico, un equipo fuerte que ha tenido un buen inicio pese a la derrota ante el Rayo” y comentó que los jugadores que estuvieron en su día con Marcelino le han aportado “datos” de cuando los dirigió aunque advirtió que se trata de equipos diferentes.

“Es un equipo ordenado, trabaja bien y está haciendo las cosas bien. Será complicado, tiene muchas alternativas, tiene velocidad, defiende bien y sin duda es un equipo equilibrado”, explicó José Bordalás.

“Hemos hablado, es inevitable, te dan datos de cuando estuvo aquí. Pero hay muchos conceptos que no tienen nada que ver con lo que desarrolló aquí porque los entrenadores nos adaptamos a lo que hay”, asumió.

Bordalás afirmó que no se puede decir aún si ambos equipos serán “rivales directos” y señaló que tienen que entender que son “tres puntos igual de importantes” que otros y que es “un partido para recuperar sensaciones y seguir en ese proceso de crecimiento”.