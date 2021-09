Sergi Enrich explica por qué ha fichado por la Ponferradina

Fútbol

El delantero Sergi Enrich dijo que se decantó por la oferta de la Ponferradina hasta final de temporada porque busca la misma sensación “de familia” que encontró en el Numancia y en su última etapa en el Eibar.

“Me gustan los lugares que son como una familia y me han hablado muy de este club en ese sentido y siempre digo que yo vengo del barro, de equipos humildes con ambición, y después de los días que llevo entrenando aquí he visto que es lo que quería”, señaló durante su presentación, en la que estuvo acompañado por el presidente de la entidad berciana, José Fernández Nieto.

Sergi Enrich no quiso hablar de la polémica surgida por su llegada al conjunto blanquiazul tras ser condenado, junto con un excompañero del Eibar, Antonio Luna, por la difusión de un vídeo de contenido sexual, y se limito a decir: “De mi pasado no voy a hablar, lo más importante es el fútbol, el verde y el balón”.

Añadió que es consciente de que su fichaje, tras frustrarse su incorporación al Schalke 04 alemán, “ha abierto muchas expectativas en la afición y en el club”.

“Es normal porque vengo de jugar en Primera, pero de boca no se ganan los partidos, tenemos que mantener la mentalidad, trabajar con humildad y ambición porque puede ser un año bonito, pero teniendo la cabeza donde tiene que estar”, comentó.

El exjugador del Eibar reconoció contactos con la dirección deportiva de la Ponferradina durante el mercado de fichajes que no fructificaron entonces por el deseo del jugador de encontrar destino en LaLiga Santander.

Sobre las posibilidades de su nuevo equipo después del prometedor arranque de temporada, Sergi Enrich considera que cuenta con “una plantilla amplia y de calidad”, aunque precisó: “Todos tenemos que ser importantes porque los equipos buenos también los hacen los que no juegan tanto con su trabajo en los entrenamientos”.

El delantero centro avanzó que no estará para la cita del próximo viernes en El Toralín ante el Real Valladolid al haber iniciado un plan individual de preparación después de haber estado entrenándose sin equipo.