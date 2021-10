David Soria no aguanta más los insultos que le propicia… ¡su propia afición!

Deportes

El empate del Getafe frente a la Real Sociedad le ha costado el puesto a Míchel. Pese a que el equipo sumó su primer punto en lo que va de temporada, la afición mostró su malestar durante todo el encuentro llegando a insultar a los futbolistas. Así lo denunciaba David Soria tras el partido.

Noticias relacionadas Getafe CF. El Getafe anunciará este martes a Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador

Al ser cuestionado por un periodista a pie de campo, el guardameta del Getafe le dijo: “¿Perdona? No te escucho con las faltas de respeto de la gente”. “No sabemos por qué tenemos que aguantar que nos llamen hijos de puta y muchas cosas más que no puedo reproducir. Las críticas las aceptamos, pero las faltas de respeto creo que no y menos en un directo con la gente diciéndote de todo”, reprochaba David Soria visiblemente molesto.

“Las faltas de respeto no las podemos aguantar. Las críticas todas las que quiera. Estoy viendo que me están matando por todos lados y quería puntualizarlo. Está claro, ha sido un acto puntual de dos o tres personas que creo que no venía a cuento. Pueden criticar lo que quieras en el trabajo, pero las faltas de respeto no podemos permitirlas”, insistía.

David Soria y el empate del Getafe

Sobre el partido, el guardameta del Getafe declaraba: “La parte positiva es que hemos puntuado ante un gran rival, un equipo que va a estar arriba. Una pena porque queríamos ganar, Nuestra gente merecía una alegría. El fútbol es así. Ahora vienen rivales que son de nuestra Liga. Ahora es cuando hay que empezar a sumar si queremos salir de abajo”.

“Por intentarlo y por trabajo no es. Hemos hecho buenos partidos donde no hemos puntuado. Hoy hemos sacado un punto contra un gran rival. Queda mucho. El equipo hace buenos partidos y merecemos mejores premios. Siempre queremos ganar. Por fin hemos puntuado, es el lado positivo. Ante un gran rival, además. Ahora a seguir trabajando y mejorar para seguir”, finalizó David Soria.