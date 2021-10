El Betis apuesta por ceder a Rober al Eibar

Fútbol

El atacante de 20 años, que durante el pasado curso jugó en calidad de cedido en Las Palmas, sólo ha disputado tres partidos esta temporada. Es por ello por lo que el Betis ha tomado la decisión de volver a dejar salir a préstamo a Rober para que no vea frenada su progresión. Dicha posibilidad se la ofrecería al extremo el Eibar, donde la campaña anterior brillo Bryan Gil en su demarcación.

Noticias relacionadas Laotraliga. Tres equipos se interponen en la renovación de Fekir con el Betis

Habrá que ver si algún equipo de LaLiga Santander se suma a la puja por Rober. De no ser así, o de no garantizar dicho equipo al futbolista el protagonismo que desea que tenga el Betis, éste pondrá rumbo al Eibar en el mercado invernal; en principio, hasta final de temporada. El curso anterior, en Las Palmas, Rober disputó un total de 31 encuentros en los que anotó 8 goles y repartió 4 asistencias.

El Betis pedirá al Real Madrid la cesión de Vallejo

El central de 24 años, que se proclamó subcampeón olímpico con España el pasado verano, permanece inédito en el presente curso. Tras haber jugado las dos últimas temporadas en calidad de cedido en el Granada, Jesús Vallejo no quiere ver frenada su progresión, por lo que no descarta hacer las maletas en el mercado invernal si su situación no cambia. Dispuesto a ofrecerle acomodo en sus filas estaría el Betis, que aunque ha empezado bien la campaña, ha sufrido varias bajas en defensa. Es por ello por lo que está dispuesto a solicitar al Real Madrid la cesión de Jesús Vallejo.