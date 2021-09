¡Colocan a Alexis Sánchez en el Sevilla o en el Betis!

Fútbol

A sus 32 años Alexis Sánchez sigue en el Inter de Milán, equipo con el que se proclamó campeón de la Serie A el pasado curso y con el que disputó 38 encuentros. Sin embargo el chileno ha perdido protagonismo con la llegada de Simone Inzaghi y no ha disputado ni un solo minuto ni frente a la Sampdoria ni frente al Real Madrid. Pese a tener contrato con el Inter de Milán hasta 2023, su etapa en la escuadra neroazzurra está cerca de su fin y regresar a LaLiga Santander de la mano del Sevilla o del Betis sería una opción para él.

Así lo ha desvelado su compatriota Pato Yáñez, que jugó en el Betis entre 1987 y 1989. “Ese nivel de jugadores tienen en su cabeza, en su mente, el no perder jerarquía y el no perder jerarquía es estar en instituciones grandes. El ego, porque ya ni siquiera es un tema económico”, ha comenzado diciendo al ser cuestionado sobre Alexis Sánchez.

“No me llama la atención que siga en el Inter. Es más un tema de ego que económico, yo no lo veo haciendo como Gary Medel que se fue a un equipo inferior en el concierto italiano. Podría irse a España, al Betis, al Sevilla... En esa franja podría estar. Mentalmente le importa y demasiado el dónde estoy y lo que gano”, ha añadido.

El Sevilla podría estar abierto a acoger a Alexis Sánchez en sus filas

En el caso del Sevilla, su ataque quedó debilitado con la marcha de Luuk de Jong al Barcelona antes del cierre del mercado. Más debilitado todavía quedará cuando En-Nesyri y Munir pongan rumbo a la Copa África. Esto dejará a Rafa Mir como uno delantero, lo que hace indicar que el Sevilla está obligado a fichar a un nuevo futbolista en su demarcación en enero. Es por ello por lo que Alexis Sánchez podría ser una opción. También para el Betis, donde la salida de Loren Morón al Espanyol ha dejado a Borja Iglesias como única referencia en ataque.