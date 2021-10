Luis Suárez quiere ser el verdugo de Koeman: “Me mandaba entrenar a parte”

Deportes

El uruguayo ha afirmado creer en el karma y considera que el destino le está brindando una oportunidad esta jornada. Y es que el Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Wanda Metropolitano con Roland Koeman en el alambre. En las últimas entrevistas que ha concedido, el delantero no ha dudado en señalar al técnico holandés y a Bartomeu como los dos grandes responsables de su marcha. “No olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte”, ha señalado

Cuestionado sobre su cree en el karma, Luis Suárez ha manifestado: “Sí. El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional, que lo dijo el entrenador. Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener”.

¿Está dando el tiempo la razón a Luis Suárez?

El charrúa ha aprovechado la ocasión para afirmar que no guarda rencor: “No, para nada, para nada. A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado pero rencoroso para nada”. Es por ello por lo que a Luis Suárez no le gusta la situación que está viviendo el Barcelona, aunque no sabe si el tiempo le está dando la razón. “No sé si me está dando la razón, pero sí que... no me gusta hacer leña del árbol caído se dice ¿no?, pero me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por tener gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer, pero después a la hora de tomar decisiones hay gente con experiencia que tiene que tomar esas decisiones. Esperemos que sea un bache del cual el club de vuelta a la situación que está a tiempo porque hay mucho futuro dentro del club con los jugadores que están saliendo”, ha declarado.

Por supuesto, Luis Suárez sufrió con la derrota del Barcelona en Lisboa. “Obviamente que uno como profesional, como colega, le duele ver a amigos así, cabeza cabizbaja, situación difícil que está viviendo el club, y no te alegras de eso, porque uno tiene sentimientos hacia el club como lo tengo hacia el Liverpool, hacia el Ajax, trabajé muchísimos años en el Barcelona y si en este caso somos rivales, ya a partir de hoy nosotros pensamos en el partido del sábado, y yo voy a defender y mi trabajo es amar al Atlético hoy en día, amo mi trabajo, y voy a tratar de hacer todo lo mejor para que al Atlético le vaya bien y no acordarme nada de esto”.

Recado a Koeman: Hhaya la plantilla que haya tienes la obligación de ganar todo”

Sobre su salida del Barcelona, ha añadido: “Me acuerdo de que, así como hemos vivido grandes momentos en los años que viví en el Barcelona, pasamos por momentos, noches muy malas, del cual uno sentía dolor, tristeza... porque estando en el Barcelona tienes la obligación de ganar todo... haya la plantilla que haya tienes la obligación de ganar todo. Y no poder responder a la gente de la forma que se esperaba de uno me dolía a mí, pero también a su vez creo que llegar al Barcelona es fácil, pero la línea es mantenerse al nivel que yo mantuve en el Barcelona, he tenido partidos malos y buenos pero mis números en el Barcelona hablaban de que no bajaba la media de 20 goles por temporada, y no sé si hay algún 9 que haya llegado a hacer eso en el Barcelona, sacando la diferencia de Leo que es un caso aparte y yo de eso me tengo que sentir orgulloso. Después llegado el momento me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo al Barcelona y me he entregado por completo al club, y que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quién acertó y quién no”.

Luis Suárez: “La guerra entre Laporta y Koeman está perjudicando a los jugadores”

Por último, al ser preguntado sobre la tensión que existe entre Laporta y Ronald Koeman, Luis Suárez ha aprovechado para dar un palo al holandés al afirmar que es: “una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”. Sobre la posibilidad de que Xavi tome las riendas del Barcelona, ha agregado: “Lo veo muy capacitado como entrenador”.