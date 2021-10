Atlético y Real Madrid, en la puja por Darwin Núñez

Atlético de Madrid

Su gran actuación frente al Barcelona ha puesto definitivamente al delantero de 22 años del Benfica en la órbita de los grandes. En LaLiga Santander, Atlético y Real Madrid están atentos a la situación de Darwin Núñez.

En la puja por el uruguayo, según Record, también estarían el Milan y el Inter. El Benfica pagó 24 millones de euros en 2020 al Almería por Darwin Núñez, que vería con buenos ojos poder regresar a España de la mano del Atlético o del Real Madrid. Eso sí, el Benfica espera traspasarle por una cantidad muy superior a esos 24 millones.

Además de Atlético y Real Madrid, el Manchester United también está dispuesto a pujar por Darwin Núñez. Según A Bola, emisarios del conjunto inglés hicieron un seguimiento en directo al delantero en el choque en el que anotó dos goles frente al Barcelona. No obstante, por encima de la actuación de Darwin Núñez, estuvo la del centrocampista alemán Julian Weigl para los ojeadores del Manchester United. Así pues, no se descarta que desde Old Trafford lancen una oferta conjunta por ambos jugadores, lo que podría otorgar al Manchester United cierta ventaja en la puja por Darwin Núñez sobre el Atlético y el Real Madrid.

Pedro Goncalves, alternativa a Darwin Núñez para el Atlético de Madrid en Portugal

Al igual que en su día Joao Félix cautivó al técnico colchonero, otro portugués que juega en una demarcación similar, ha conseguido llamar su atención. Se trata de Pedro Goncalves, atacante de 23 años del Sporting de Portugal. El luso ha anotado nada más y nada menos que cuatro tantos en los cinco partidos que ha disputado esta temporada jugando como extremo y su fichaje supondría para el Atlético de Madrid un desembolso de entre 50 y 60 millones. ¿Le resultará más asequible que Darwin Núñez?