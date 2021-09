El Barcelona quiere llevarse a Alberto Moleiro (el nuevo Pedri) de Las Palmas

FC Barcelona

La situación económica tan delicada que atraviesa el conjunto azulgrana hace que el equipo catalán quiera más fichajes como el de Pedri. El Barcelona pagó unos 5 millones a Las Palmas por el canario y ahora su valor de mercado es de 80 millones de euros. Precisamente en Las Palmas está despuntando ahora Alberto Moleiro, centrocampista ofensivo de 17 años al que muchos en la isla ya comparan con Pedri. El Barcelona no pierde de vista a este futbolista que ha disputado 5 partidos y ha anotado un gol con el club canario.

Además de a Alberto Moleiro, el Barcelona sigue a Ale García en Las Palmas

También en Las Palmas, el conjunto blaugrana estaría haciendo un seguimiento a Ale García, un extremo derecho de 18 años que ha anotado dos tantos en los dos encuentros internacionales en los que ha defendido la camiseta de la selección Sub-19. Se trata de un seguimiento más tímido porque el gran objetivo del Barcelona en Las Palmas es Alberto Moleiro.

El Barcelona no pierde de vista ni a Alberto Moleiro ni a Gayà

El Barcelona siempre ha visto a José Luis Gayà como el recambio ideal de Jordi Alba y buscará hacerse con sus servicios el próximo verano siempre y cuando éste no renueve con el Valencia. Precisamente para evitar esto, el interés del equipo catalán por el defensor ha trascendido antes que nunca tras el cierre del mercado. Y es que José Luis Gayà entrará el próximo verano en su último año de contrato y no le faltarán pretendientes si decide no renovar con el Valencia.