Las mejores fotografías de Sira Martínez, la hija de Luis Enrique

De casta le viene al galgo. Y es que Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, es la actual campeona de España de la categoría jóvenes jinetes. Su padre triunfó en el fútbol, primero como jugador (de Sporting, Real Madrid y Barcelona) y ahora como entrenador; y ella lo está haciendo ella en el mundo de la hípica.

Según los expertos, Sira Martínez es una amazona en alza y dispone de los recursos necesarios tanto para comprar buenos caballos como para dedicarse en exclusiva al mundo de la hípica. El entrenador de la hija de Luis Enrique es Paco Goyoaga Mollet, nieto del mítico jinete Paco Goyoaga, que es también su novio.

Tanto Luis Enrique como Elena Cullell acuden asiduamente a verla competir. “Enhorabuena, Sira!! Campeona de España joven jinete 2020! Enhorabuena también a su entrenador Paco Goyoaga!”, publicó el seleccionador cuando su hija se proclamó campeona.

La selección de Luis Enrique ha caído en la final de la Liga de Naciones

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se mordió la lengua para no opinar sobre el arbitraje de la final de la Liga de Naciones y no valoró que no entrase el VAR en la posición de Kylian Mbappé en el gol que decidió la final.

“Me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, durante más de diez años nadie me ha escuchado hablar mal de los árbitros. Intento que mi equipo sea lo mejor posible”, valoró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la jugada que decidió el partido.

“En el campo no tenemos la mejor visión pero me ha parecido una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque sabéis mi costumbre de no hablar de los árbitros. Me centro en las cosas que puedo controlar”, añadió.

Luis Enrique mostró el orgullo que siente por la imagen dejada por sus jugadores en un torneo en el que vencieron a Italia, campeona de Europa, en su casa y plantaron cara a la campeona del mundo en la final.

“Da igual donde y contra quien juguemos, España hace su partido. Uno podrá valorar si jugamos mejor o peor, pero nadie puede decir que no juguemos igual en todos los sitios y me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que he visto”, valoró.

“Hemos sido capaces de ganar a la campeona de Europa y tuteado a la del mundo. Es un refuerzo grande y me pone en problemas para hacer la siguiente lista”, añadió.