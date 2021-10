El Athletic amenaza la continuidad de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad

Fútbol

El valor de mercado del delantero de 19 años se ha revalorizado en un 2.900 por ciento. Pese a ello, Jon Karrikaburu sólo ha disputado un partido con el primer equipo, ya que Alexandre Isak o Sörloth están por delante de él en la Real Sociedad. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Athletic.

Pese a la irrupción de Nico Williams en el equipo rojiblanco, y pese a tener a Iñaki Williams en plantilla, en San Mamés echan de menos el olfato goleador de Aduriz. Si bien Raúl García ha jugado en punta con el Athletic, su aportación de cara al gol es cada vez menor. El conjunto vasco debe mirar al futuro y dado que su mercado es tan reducido, pocas opciones parecen mejores que la de Jon Karrikaburu.

El dinero que le costaría al Athletic llevarse a Jon Karrikaburu de la Real Sociedad

La Real Sociedad, por su parte, no tiene ninguna intención de desprenderse de la perla de su cantera, que esta temporada con el filial ha anotado tres goles en siete partidos. Así pues, si el Athletic quiere hacerse con Jon Karrikaburu, al igual que lo hizo en su día con Iñigo Martínez, deberá hacer frente a su cláusula de rescisión, que es de 60 millones de euros.

Aunque Iñaki Williams es titular indiscutible, su efectividad no es la deseada. Es por ello por lo que Samuel Eto’o le hizo la siguiente recomendación recientemente: “Yo lo que te puedo aconsejar es que nunca dudes de ti, pero cógete 15, 20 ó 30 minutos después del entreno y solo chuta, chuta y chuta. Como te venga el balón, no lo pienses, chuta. Me dirás. Con las mismas situaciones en los entrenos que se te pueden dar en los partidos. En Mallorca y Barcelona venía una hora por la tarde y pegaba 300 ó 400 balones. Al principio me costaba, pero cuando empezaba a marcar, no paraba de marcar. El entreno es la llave de todo, pero el entreno que los demás no ven”.