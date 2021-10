Roberto Gómez raja contra Ibai Llanos en un congreso sobre periodismo

Deportes

Si meses atrás, cuando Leo Messi concedió a Ibai Llanos su primera entrevista tras fichar por el PSG el streamer fue cuestionado por Juanma Castaño, ahora ha sido Roberto Gómez el que ha ninguneado al vasco en un congreso sobre periodismo.

“No puede ser que haya una juventud con un pensamiento único sobre el periodismo. Yo alucino con lo de Ibai, no sé quién es Ibai. No he visto en mi vida a Ibai y es que en este congreso es la palabra más pronunciada, ‘Ibai’. ¿De qué estamos hablando? ¿¡Esto quién lo entiende!? ¡Es alucinante!”, protestaba el periodista.

“Le voy a llamar un día y me voy a ir con él. No sé si vive en Barcelona o en Bilbao, es que no lo sé. No sé quién es. Le veo por la calle y no lo sé”, añadía Roberto Gómez sobre Ibai Llanos.

Ibai Llanos y su contestación a los periodistas

“Yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho... y es verdad que de un tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar”, aclaraba el streamer a Juanma Castaño tras su enfrentamiento.

Por su parte, el periodista, se justificaba diciendo: “Nunca he despreciado tu trabajo, lo que pasa es que siempre voy de frente. Nunca he rajado de ti, lo que me quejaba es de la posición en la que se quedan los periodistas, nunca he criticado tu trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que el periodismo deportivo sea una mierda”.

“El ataque fue a mí, porque era yo el que estaba allí. Si tu criticas eso, me estás criticando a mí, porque era yo el que estaba allí, con Messi, no me cuentes otra cosa”, protestó Ibai Llanos no contento con la respuesta de Juanma Castaño.