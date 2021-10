El Betis pedirá al Barcelona la cesión de Riqui Puig

Fútbol

La irrupción de Gavi ha complicado todavía más la situación de Riqui Puig, que sólo ha disputado 72 minutos en el presente curso. El centrocampista de 22 años tiene muchas papeletas para salir del Barcelona en el mercado invernal y, aunque ha sido relacionado en las últimas horas con la Roma de José Mourinho, también podría continuar su carrera en LaLiga Santander de la mano del Betis.

Así lo asegura CalcioMercato, que señala que el conjunto verdiblanco solicitará al Barcelona la cesión de Riqui Puig en el mercado invernal. Aunque también se ha hablado de la posibilidad de que Dani Ceballos regresase a préstamo al Betis, su ficha es demasiado elevada. Además el Real Madrid exigiría una opción de compra obligatoria a ejecutar el próximo verano.

El equipo andaluz, por su parte, prefiere no comprometerse. Y es que, de cara a la próxima temporada, está trabajando para reclutar a Álex Fernández en sus filas. El centrocampista de 28 años termina contrato con el Cádiz a final de temporada y el Betis quiere estar en una posición de privilegio cuando a partir del mes de enero sea libre para negociar con otros equipos.

Riqui Puig, un parche temporal para el Betis

Dado que el ex del Real Madrid no llegaría hasta la próxima campaña, el Betis vería con buenos ojos acoger en sus filas a Riqui Puig hasta entonces. El Barcelona no incluiría en el préstamo ninguna opción de compra al igual que hizo en su día cuando cedió a Carles Aleñá al club de las Trece Barras.