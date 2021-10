La condición de Gabriel Paulista para seguir en el Valencia

Fútbol

Aunque el central de 30 años renovó con el conjunto che el pasado mes de enero, no continuará a cualquier precio. Y es que, tras empatar 2-2 frente al Real Mallorca, Gabriel Paulista pidió a sus compañeros un esfuerzo para intentar que el Valencia se clasifique para disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Gabriel Paulista no quiere seguir en el Valencia si no está entre los diez primeros

“No podemos salir aquí a hablar y decir que no queremos jugar Europa. Yo quiero llegar a Europa este año. Vine para estar arriba y si es para estar entre los diez primeros, no quiero estar”, afirmó el brasileño.

“Hay que ganar ya. Los jugadores nos juntamos y hablamos de estar entre los diez primeros. Yo quiero jugar Europa y estoy seguro que mis compañeros también quieren, pero para eso tenemos que mejorar mucho y estamos en ese camino de mejorar. Somos el Valencia y tenemos que querer más y ser más ambiciosos. Llevamos dos años sin Europa y tenemos que luchar por volver. No podemos hacer una temporada como la pasada”, ha insistido Gabriel Paulista.,

“No podemos hacer un partido bueno y estar contentos por un partido. Llevamos muchos partidos sin ganar y hay que volver a hacer lo que hacíamos bien, aprender de los errores y no cometer más. Hemos cometido muchos errores, no es por hoy. Son varios partidos y hay que tener autocrítica. Tengo mis fallos, pero si cada uno de nosotros habla de los errores, podemos mejorar y estaremos arriba”, concluyó el defensor.