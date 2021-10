Dele Alli cambia a la hija de Guardiola por la modelo Nicole Berry

Deportes

Una fotografía de María, la hija del técnico del Manchester City, besándose con el futbolista del Tottenham este mismo mes de octubre, confirmaba la relación entre ambos. Ahora Dele Alli ha sido fotografiado con la modelo Nicole Berry, lo que parece indicar que su noviazgo con la hija de Pep Guardiola ha terminado.

El jugador del Tottenham, Dele Alli, fue visto una vez más junto a María Guardiola, la hija mayor de Pep, DT del Manchester City, por lo que los rumores de su relación se hicieron más fuertes. 👩🏻‍❤️‍👨🏻😬 pic.twitter.com/szXZDvXlkF — CANCHA (@reformacancha) October 5, 2021

En la cita entre ambos también estuvieron el jugador del Chelsea Ben Chilwell y la modelo Sofia Cretaro, amiga de Nicole. Comenzó en el el restaurante Sexy Fish, en Mayfair, Londres, y terminó en el hotel Chiltern Firehouse según The Sun.

El citado medio añade que Dele Alli contactó con Nicole Berry a través de las redes sociales: “Ella le hizo hacer un esfuerzo adicional al ignorar cuatro de sus mensajes. Pero finalmente dijo “sí” a la cita y se divirtió. Pero después de que un fotógrafo les viese, Nicole dio un paso hacia atrás”.

“Ella no quiere que los fanáticos de ‘Made In Chelsea’ piensen que está saliendo con un futbolista cuando le pagan para elevar los niveles sanguíneos de los hombres en el programa. Espera que su exposición televisiva haga que su carrera como modelo despegue. Ver a algún que otro futbolista de la Premier League no detendrá eso rápidamente”, agregaba.

Dele Alli ya no está con la hija de Pep Guardiola

Por su parte, un portavoz del centrocampista de 24 años del Tottenham ha declarado que el futbolista está soltero, confirmando así que ha roto con María, la hija de 20 años de Pep Guardiola.