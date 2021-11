Fútbol

Marcelino explica por qué no juega Capa y niega que Lekue sea su “enchufado”

Ander Capa termina contrato a final de temporada y, dado que no juega, el Athletic prefiere que abandone el equipo en el mercado invernal dejando dinero en caja. Pese a ello, Marcelino García Toral niega que el futbolista de 29 años no esté jugando porque así se lo hayan solicitado en el club. También que si lo está haciendo Lekue en su lugar no es porque sea su “enchufado”.

Cuestionado por Ander Capa, el técnico asturiano dejaba abierta la puerta a su salida. “Primero tenemos que ver sus inquietudes, soy un entrenador que lo que tiene que hacer es escuchar. Buscamos la mejor solución, la que le hace a él feliz. Si un futbolista no juega, yo tengo el mayor porcentaje de decisión. Llegado este momento si algún futbolista considera que quiere modificar su situación, hablamos, dialogamos, uno escucha al otro y decide”, manifestaba Marcelino García Toral.

“Llevo 20 años entrenando, al entrenador se le elige para tomar decisiones con los futbolistas que están a su disposición. Si el club quiere que no juegue algún futbolista, no lo pone a disposición del técnico, son decisiones mías, acertada o equivocadamente”, proseguía.

Marcelino ha situado a Lekue por delante de Capa

“Así de bonito es este deporte, se lesiona uno y se pone a jugar Lekue, lo hace bien y el equipo gana. ¿Qué harías como entrenador?”, continuaba Marcelino García Toral.

El asturiano también confesó que tiempo atrás habló con Lekue. “No le aseguré jugar. Ha ido cogiendo confianza, antes tenía exceso de ganas. Ha ido haciéndolo bien y se ha ganado los minutos, no creo que penséis que es el enchufado del entrenador”, finalizó Marcelino García Toral.