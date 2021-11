Iago Falqué podría tener una nueva oportunidad en LaLiga de la mano del Rayo Vallecano

Fútbol

El conjunto franjirrojo quiere un mayor fondo de armario para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada. Es por ello por lo que el Rayo Vallecano piensa en ofrecer nuevamente acomodo en sus filas a un Iago Falqué que, a sus 31 años, se encuentra sin equipo tras su paso por el Benevento. El extremo recaló en Italia en 2014 tras haber realizado una gran campaña en el Rayo Vallecano, donde jugó a préstamo procedente del Tottenham. Anteriormente, también en calidad de cedido, jugó en el Almería y en el Villarreal.

Noticias relacionadas Fútbol. Se muestra dispuesto a sustituir a Luis Enrique al frente de la Selección

Ahora Iago Falqué se entrena con el Compostela a la espera de que un equipo le ofrezca acomodo en el mercado invernal. Según El Correo Gallego, el Rayo Vallecano podría tener bien esto y más teniendo en cuenta que el atacante recalaría en sus filas a coste cero.

El Rayo Vallecano sueña gratis y no sólo con Iago Falqué

Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, dijo sentirse “enamorado y atrapado” por el club madrileño, del que reconoce sus “particularidades”, desveló que el éxito que está teniendo el equipo las dos últimas temporadas se debe a la “sencillez, humildad y sobre todo compromiso” que existe y declaró que una vez que cumplan el objetivo “soñar es gratis”.

A sus 33 años, Trejo es el capitán del Rayo Vallecano y el líder del equipo dentro y fuera del vestuario. Su compromiso con el conjunto vallecano es total, como demostró cuando decidió regresar al club en 2017 procedente del Toulouse francés para jugar en Segunda y dar inicio a una nueva etapa tras la que vivió en la campaña 2010-2011.

“Es un club con sus particularidades pero te termina enamorando y atrapando. Si he vuelto es porque al final me bastó un año para sentirme cómodo e importante. Eso ha hecho que toda mi familia no lo dudase a la hora de volver aquí”, dijo Trejo, en declaraciones difundidas por el club. ¿Seguirá sus pasos Iago Falqué?