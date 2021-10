El Tottenham estaría dispuesto a fichar a Morata si vuelve al Atlético

Fútbol

La Juventus no sabe todavía si comprará al internacional español. Lo que sí tiene claro Simeone es que no hará sitio a Álvaro Morata en su plantilla, por lo que el Atlético de Madrid deberá buscarle un nuevo acomodo si regresa. Dicha opción se la ofrecería al delantero de 28 años el Tottenham.

El conjunto inglés sabe que poco más podrá retener a Harry Kane en sus filas. Es por ello por lo que, según Tuttosport, el Tottenham se debate entre Álvaro Morata y Mauro Icardi como recambio. Cabe señalar que el español jugó dos temporadas en la Premier League de la mano del Chelsea, algo que podría jugar a su favor respecto al atacante del PSG

El Atlético de Madrid prefiere fichar a un nuevo delantero antes que hacer sitio a Morata

El conjunto rojiblanco ya ha ingresado 20 millones por el internacional español. Descartada una nueva cesión, la Juventus tendrá que decidir si compra o no por 35 millones de euros a Álvaro Morata al Atlético de Madrid. De no ser así, el cuadro colchonero buscará un nuevo acomodo al atacante. Y es que Luis Suárez, Correa, Joao Félix, Griezmann y Cunha cierran la puerta a Álvaro Morata. Además, el Atlético de Madrid no descarta fichar a un nuevo delantero. Ya el pasado verano intentó hacerse con Dusan Vlahovic, por el que podría volver a la carga ahora que se ha confirmado que no renovará con la Fiorentina. ¿Aprovechará esto el Tottenham para hacerse con los servicios de Álvaro Morata?