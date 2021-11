Se muestra dispuesto a sustituir a Luis Enrique al frente de la Selección

Deportes

Al igual que sucedió en su día con Julen Lopetegui y el Real Madrid, Luis Enrique ha sido tentado por varios clubes europeos pese a estar al frente de la Selección. Aún así su compromiso con ‘la Roja’ es firme, aunque si renueva o no lo decidirá después del Mundial de Catar 2022. De no seguir podría tomar su relevo Luis de la Fuente, que es el seleccionador Sub-21.

Cuestionado en la SER por la posibilidad de sustituir a Luis Enrique, señalaba: “Claro que me plantearía cogerla”. Luis de la Fuente aprovechó la ocasión para decir que siente el respaldo de la Federación. “Yo ahora mismo me siento valorado. Cuando eso no sea así, ya me replantearé otras cosas. Yo he aprendido a ser cortoplacista en el fútbol. Mi objetivo es volver a clasificar a la Selección para el campeonato de Europa. ¿Después? No lo sé”, añadió sobre su futuro.

📻⚽ 🇪🇸 Luis de la Fuente, seleccionador Sub21, en directo en @ellarguero



❤️ "Yo ahora mismo me siento valorado. Cuando eso no sea así, ya me replantearé otras cosas"



🔝"¿La Absoluta? Claro que me plantearía cogerla"https://t.co/YUtvy7KzgF — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2021

El futuro de Luis de la Fuente en la Selección estaría en manos de Luis Enrique

También ha hablado del de Luis Enrique al frente de la Selección el presidente Luis Rubiales: “Ahora ya podemos decir que nos hemos clasificado. Estamos bien y al día siguiente del Mundial hablaremos lo que tendremos que hablar. Es un debate cerrado por nuestra parte. Ahora eso no nos preocupa: nos preocupa darles las herramientas necesarias a su staff”. ¿Será Luis de la Fuente una opción para Rubiales cuando Luis Enrique decida poner punto y final a su etapa al frente de la Selección?