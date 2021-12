Tuchel aclara por qué el Chelsea fichó a Saúl Ñíguez

Fútbol

El cuadro londinense sí podría ejercer la opción de compra que tiene sobre el centrocampista del Atlético de Madrid. Aunque se ha llegado a decir que no será así, Thomas Tuchel ha pedido tiempo para Saúl Ñíguez y para tomar una decisión. El técnico del Chelsea ha aprovechado la ocasión para desmentir que el ilicitano fuera un fichaje hecho por el club sin su consentimiento.

“¿Un fichaje del club? No, nosotros no hacemos eso. Hasta ahora, nunca hemos hecho fichajes de club o del entrenador. Los hacemos porque decidimos juntos y creemos que es una buena elección, y ese fue exactamente el caso. Creo que cada jugador necesita su tiempo para adaptarse y Saúl lo necesita. Compite con muchos jugadores de gran calidad en el centro del campo”, ha señalado Thomas Tuchel sobre Saúl Ñíguez.

“Tenemos que entenderle un poco mejor, no en cuanto al idioma, sino en cuanto a cuál es su verdadero punto fuerte, sus detalles que le hacen especial, qué puede aportar a la plantilla, dónde está su calidad, tal vez única en la plantilla, y no está siendo fácil. Supongo que es la primera vez que juega en otro club que no sea el Atlético, viene de la cantera de allí, y tenemos que aceptar que el estilo de juego es muy diferente aquí”, ha continuado el entrenador del Chelsea.

Saúl podría tener ahora una oportunidad con el Chelsea

“Esto nos enseña que todo el mundo necesita un tiempo para adaptarse y desde hace días está mucho más fuerte, le noto un poco más relajado y al mismo tiempo eso le da un poco más de libertad para imponer su calidad. Es muy bueno en la finalización, en la llegada al área. En este momento, en el que tenemos jugadores lesionados en el centro del campo, incluso Jorgi es duda, es el momento de que esté listo y tengo la sensación de que lo está y de que puede mostrar lo que quiere demostrar”, ha concluido Thomas Tuchel sobre Saúl Ñíguez.