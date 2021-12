El Bolonia quiere llevarse a Lucas Boyé del Elche

Fútbol

El buen hacer del delantero de 25 años en el conjunto ilicitano no ha pasado desapercibido en la Serie A. El Bolonia quiere llevar de nuevo a Italia a Lucas Boyé y negociará por él con el Elche en el mercado invernal.

Así lo asegura Tuttomercatoweb, que señala que Sinisa Mihajlovic, que ya tuvo a sus órdenes al atacante en el Torino, es el que ha solicitado su fichaje. A favor de la llegada de Lucas Boyé juega también que pese a haber nacido en Argentina tiene la nacionalidad italiana y no ocupa plaza de extracomunitario.

El Elche buscará retener a Lucas Boyé pese al interés del Bolonia

El Elche pagó por el argentino 2 millones de euros al Torino el pasado verano y no le dejará en enero si no es por una cantidad muy superior. Y es que el conjunto ilicitano se está jugando la permanencia y no quiere perder de cara al segundo tramo del campeonato a un Lucas Boyé que ha anotado 4 goles en los 13 partidos que ha disputado.

Además de Lucas Boyé, Guido Carrilo podría abandonar el Elche

River Plate mira a LaLiga Santander en busca de un nuevo delantero y está atento a la situación del futbolista de 30 años. Guido Carrillo termina contrato con el Elche al final del presente curso y podría ver con buenos ojos regresar a su país de la mano del equipo argentino. De momento, el ex del Leganés no ha renovado su contrato y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero.