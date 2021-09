Rivel Plate quiere llevarse a Guido Carrillo del Elche

Fútbol

El equipo argentino mira a LaLiga Santander en busca de un nuevo delantero y está atento a la situación del futbolista de 30 años. Guido Carrillo termina contrato con el Elche al final del presente curso y podría ver con buenos ojos regresar a su país de la mano de River Plate.

Lo que parece claro es que el ex del Leganés no renovará si no tiene mayor protagonismo. Esto es algo que, según Fichajes.net, buscará aprovechar River Plate para negociar con él a partir del próximo 1 de enero. Habrá que ver si otros equipos se suman a la puja por Guido Carrillo, ya que reclutar al argentino a coste cero de cara al siguiente curso puede ser una opción atractiva para varios clubes. El Elche, por su parte, podría intentar hacer caja por él en el mercado invernal. ¿Estará dispuesto a pujar por él River Plate entonces?

Gonzalo Verdú, Badía, Fidel y Barragán, capitanes del Elche esta temporada

Gonzalo Verdú, Edgar Badía, Fidel Chaves y Antonio Barragán serán los capitanes del Elche esta temporada, según anunció el club alicantino.

El primer capitán es Gonzalo Verdú, quien cumple su quinta temporada en el club y es uno de los dos supervivientes de la plantilla que logró el ascenso de Segunda B a Segunda.

El portero Edgar Badía y el extremo Fidel Chaves también son de los jugadores con más partidos en el club y supervivientes del ascenso a Primera, mientras que Barragán cumple su segunda temporada en el equipo.

El lateral, única novedad con respecto al pasado año, cubre la baja del histórico Juan Francisco Martínez ‘Nino’, ya retirado del fútbol, quien fue uno de los capitanes del equipo durante las últimas seis temporadas.