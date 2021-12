El Atlético de Madrid se suma al Barcelona en la puja por Azpilicueta

Atlético de Madrid

Aunque el conjunto rojiblanco logró retener a Kieran Trippier en sus filas el pasado verano pese al interés del Manchester United, sabe que el siguiente no lo tendrá tan fácil. Y es que el lateral diestro termina contrato en 2023 y no tiene intención de renovar con el Atlético. Su familia no se desplazó con él a Madrid cuando abandonó Inglaterra y ese es el motivo por el que quiere regresar a la Premier. Consciente de ello el Atlético de Madrid piensa en César Azpilicueta, al que también quiere el Barcelona, como recambio.

El lateral de 32 años termina contrato con el Chelsea al final del presente curso y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Tras colar su nombre entre los 30 finalistas al Balón de oro, César Azpilicueta ve con buenos ojos volver a España, donde además del Barcelona, según Eurosport, el Atlético de Madrid quiere ofrecerle acomodo a coste cero. Y no sólo porque su fichaje no supondría desembolso alguno. César Azpilicueta también puede jugar como central, algo que es del agrado de Simeone.

Azpilicueta y Zeki Celik, posibles fichajes del Atlético de Madrid

Precisamente porque César Azpilicueta pueda jugar como central, o por si el Barcelona se hiciera finalmente con sus servicios, el conjunto rojiblanco tendría ya un acuerdo con Zeki Celik. El lateral derecho de 24 años del Lille firmaría hasta 2026 con el Atlético de Madrid. De momento el representante de Zeki Celik, Fazil Ozdemir, ha confirmado el interés de equipo madrileño, que el Atlético ha presentado una oferta, y que la están evaluando. Ya el pasado verano también el Sevilla intentó sin éxito hacerse con los servicios.