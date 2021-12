Guti se convierte en una opción para este equipo

Deportes

El cuadro otomano sigue peinando el mercado en busca de un recambio para el recién destituido Sergen Yalcin. Una de las opciones que baraja el Besiktas es la de José María Gutiérrez Guti, que fichó por el conjunto turco en el año 2010 militando durante temporada y media en sus filas. El técnico madrileño también formó parte del cuerpo técnico del Besiktas en la temporada 2018-2019, donde ejerció como asistente de Senol Gunes. José Marí Gutiérrez Guti se mostraba recientemente dispuesto a entrenar en Turquía y vería con buenos ojos que dicha posibilidad le llegase de la mano del Besiktas. Meses atrás recibió una propuesta del Kasimpasa, aunque ambas partes no alcanzaron un acuerdo al respecto.

Guti, dispuesto a entrenar al Besiktas

Cuestionado meses atrás por la posibilidad de entrenar en Turquía, señalaba: “Me ha surgido una oferta para empezar a trabajar en enero. Turquía siempre está en mi cabeza. Si surge alguna oferta de este tipo, por supuesto que estaré deseando entrenar allí”.

Sobre su exequipo, José María Gutiérrez Guti añadía: “El Besiktas puede ganar la liga. Es un equipo muy fuerte. Lamentablemente, no han obtenido el resultado que merecían en la Liga de Campeones. Estoy viendo sus partidos, juegan bien. Los 4 grandes siempre compiten, pero este es el año del Besiktas”.

Por último, declaró: “Me gustaría volver 15 años atrás y estar en el campo de nuevo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no sólo el Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué un gol. Todavía me acuerdo”.