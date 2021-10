Guti habla de la oferta que ha recibido para volver a entrenar

Deportes

Si equipo desde que el Almería prescindiese de sus servicios en junio de 2020, el técnico madrileño podría volver a los banquillos el próximo mes de enero. Así lo ha reconocido el propio Guti, José María Gutiérrez desde que iniciase su carrera como entrenador.

“En realidad tengo una propuesta. Me ha surgido una oferta para empezar a trabajar en enero. Turquía siempre está en mi cabeza. Si surge alguna oferta de este tipo, por supuesto que estaré deseando entrenar allí”, confesaba el que fuera futbolista del Real Madrid a un periodista.

¿Ha recibido Guti una oferta para entrenar en Turquía?

“Como he dicho, recibí una oferta, pero todavía la estoy evaluando”, agregó Guti sin especificar si dicha oferta era para entrenar en Turquía.

Cuestionado por otro de sus exequipos señaló: “El Besiktas puede ganar la liga. Es un equipo muy fuerte. Lamentablemente, no han obtenido el resultado que merecían en la Liga de Campeones. Estoy viendo sus partidos, juegan bien. Los 4 grandes siempre compiten, pero este es el año del Besiktas”.

Por último, Guti agregó: “Me gustaría volver 15 años atrás y estar en el campo de nuevo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no sólo el Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué un gol. Todavía me acuerdo”.

Guti se ofreció al Valladolid en verano

La primera opción de Guti era volver a entrenar en España. Es por ello por lo que se ofreció al Real Valladolid el pasado verano. Según se publicó: “Las buenas relaciones de Ronaldo Nazário con exjugadores del Real Madrid podrían facilitar la llegada de Guti, pero hasta la fecha es uno de los muchos que han sido ofrecidos en las últimas semanas. Guti busca equipo, y no vería con malos ojos ser el encargado de regresar a Primera al Real Valladolid”.