Corinthians e Inter de Miami sueñan con el fichaje de Luis Suárez

El delantero de 34 años termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada y sus últimos desencuentros con Simeone parecen indicar que no seguirá el siguiente curso. Luis Suárez será libre para negociar con otros equipos a partir de enero y eso es algo que tratarán de aprovechar tanto el Corinthians como el Inter de Miami para hacerse con sus servicios.

Luis Suárez preferiría al Inter de Miami que al Corinthians

En el caso del club brasileño, mira con optimismo al mercado. Y es que el Corinthians, además de en Luis Suárez, se ha fijado en Edinson Cavani. No obstante, el uruguayo ha manifestado en anteriores ocasiones que, de abandonar Europa, preferiría recalar antes en Estados Unidos que en cualquier país de Sudamérica, lo que daría opciones al Inter de Miami de David Beckham de hacerse con sus servicios.

“Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, fueron las palabras de Luis Suárez.