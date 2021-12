El Sevilla contacta con Cavani

Aunque el delantero de 34 años había sonado con fuerza para el Barcelona, lo cierto es que el fichaje de Ferran Torres hace que el suyo no sea tan prioritario. Esto es algo que quiere aprovechar el Sevilla, que habría contactado con Edinson Cavani según la prensa catalana.

Y es que el conjunto hispalense perderá a Youssef En-Nesyri y a Munir por la disputa de la Copa África, lo que dejará a Rafa Mir como único delantero centro del equipo. El Sevilla peina el mercado en busca de un nuevo atacante y estaría dispuesto a ofrecer acomodo a Edinson Cavani según Mundo Deportivo. Todo parece indicar que el uruguayo no seguirá en el Manchester United y que no le faltarán pretendientes. Es por ello por lo que no tiene prisa en resolver su futuro si bien vería con buenos ojos recalar en LaLiga Santander, donde ya estuvo cerca, en su día, del Atlético de Madrid.

Cavani y Martial, objetivos del Sevilla en el Manchester United

Otro delantero del Manchester United que es del agrado tanto de Monchi como de Julen Lopetegui es Anthony Martial. Según se ha dicho en los últimos días, el Sevilla podría tener un acuerdo por el futbolista de 26 años. Además, Martial, que también ha sido relacionado con el Barcelona, preferiría fichar por el equipo andaluz. No obstante, las pretensiones del Manchester United por el galo podrían ser demasiado elevadas para el Sevilla, lo que le habría llevado ahora a interesarse por Edinson Cavani. ¿Recalará alguno de los dos en LaLiga Santander en el mercado invernal?