La ex de Neymar que participó en La Isla de las Tentaciones se desnuda

Katerina Safarova, que ya era conocida antes de su participación en la primera edición de La Isla de las Tentaciones por haber tenido una relación con Neymar, delantero del PSG. ha revolucionado las redes sociales. Y es que la joven ha querido compartir un desnudo con sus seguidores.

“El diablo viste de Prada”, escribía Katerina Safarova junto a la fotografía. Tras su relación con Neymar y tras su paso por La Isla de la Tentaciones, la joven encontró el amor en brazos de Gonzalo Montoya, al que tentó en el programa. Sin embargo su relación terminó de manera abrupta. “No lo iba a decir pero me han tocado demasiado los cojones, me la trae al pairo. Estaba invitada Katerina, y sabéis que tengo la cuenta baneada, que no me dejan hacer directos y no sé por qué. Le dije que lo íbamos a hacer desde otra cuenta, y me dice: ‘No, que desde esa cuenta no me siguen los seguidores’. Pero si llevo toda la tarde preparando la entrevista, ¿qué más te da?”, contaba el ex de Susana en redes sociales.

“¿Esta chavala quién coño se ha creído que es? ¿Para qué quieres más seguidores? ¿Para qué te regalen un curso de español o que? No lo entiendo”, prosiguió Gonzalo Montoya.

“Se ha liado hasta con Figo... Me va a venir a mamonear a mí con las tonterías. Pues ahora ya no vas a entrar ni cuando yo me convierta en Ibai Llanos. No te voy a regalar ni un ‘me gusta’. Tanta tontería...”, finalizó el ex de La Isla de las Tentaciones.

El mensaje de Katerina Safarova a Neymar por su cumpleaños

La rusa quiso escribir un mensaje al atacante cuando éste cumplió 29 años. “Ney, muchísimas felicidades campeón! Eres una gran persona, con un corazón enorme y por eso te quiero y te aprecio! Disfruta mucho de tus 29 y sigue siendo el ejemplo para muchas personas! FELICES 29″, escribió en redes sociales.