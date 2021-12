Bryan Gil ya cuenta con dos pretendientes en LaLiga

El atacante de 23 años no está respondiendo a la apuesta que hizo el Tottenham por él en verano y podría salir en calidad de cedido en el mercado invernal. De ser así la prioridad de Bryan Gil sería regresar a LaLiga Santander, donde ha sido relacionado tanto con la Real Sociedad como con el Cádiz.

En el caso de la Real Sociedad, Bryan Gil no es más que una de las opciones que baraja para reforzar su ataque. No obstante, el cuadro txuri-urdin parece haberse decantado por Rafinha Alcántara, motivo por el que negocia con el PSG su cesión. De no alcanzar un acuerdo, además de Bryan Gil, otra alternativa para la Real Sociedad será Juan Mata. El futbolista de 33 años termina contrato con el Manchester United en verano y su fichaje en el mercado invernal podría resultar bastante asequible para el equipo donostiarra.

Las opciones del Cádiz de hacerse con Bryan Gil pasan porque la Real Sociedad no se lance por él. También porque el de Barbate fuerce para salir del Tottenham en busca de minutos para que Luis Enrique pueda seguir contando con él. De ser así, jugar en el Cádiz, en el equipo de su ciudad, sería una opción atractiva para Bryan Gil.

El Cádiz, a la espera de lo que haga la Real Sociedad por Bryan Gil

De momento el conjunto gaditano no ha movido ficha y se mantiene a la expectativa. Aún así el Cádiz no descarta el fichaje de Bryan Gil y no dudará en lanzarse a por él si el Tottenham le pone en el mercado.