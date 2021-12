Simeone pide al Atlético de Madrid que fiche a David García a Osasuna

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado 12 de diciembre, Simeone quiere llevar a David García al Atlético de Madrid. Así lo ha confirmado ahora Pipi Estrada en El Chiringuito, por lo que el conjunto rojiblanco podría presentar una oferta a Osasuna por él en el mercado invernal.

Y es que, según el periodista, “el Atlético de Madrid va a proteger a Simeone”. El cuadro colchonero es quinto en la clasificación a 17 puntos del Real Madrid, por lo que el club no dudará en reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato si así se lo solicita su entrenador. En el caso de David García, el central de 27 años renovó recientemente con Osasuna elevando su cláusula de rescisión hasta los 20 millones de euros. Dicho precio es bastante asequible para un Atlético de Madrid que podría obtener una rebaja por el defensor incluyendo a Manu García en la operación. El lateral de 21 años vive su segunda temporada como cedido en Osasuna y no vería con malos ojos ser traspasado al cuadro rojillo siempre y cuando Simeone no esté dispuesto a hacerle un sitio en su plantilla.

Además de David García, un nuevo lateral diestro podría llegar al Atlético de Madrid

Si el Atlético de Madrid quiere fichar a un nuevo central como David García, además de por las lesiones, es porque Felipe termina contrato a final de temporada y todavía no ha renovado. Por otro lado, el club podría verse obligado a fichar a un nuevo lateral diestro si termina traspasando a Kieran Trippier al Newcastle.