Quieren llevarse a coste cero a Felipe del Atlético de Madrid

La política de renovaciones del conjunto rojiblanco puede cobrarse una nueva víctima. Pese a que el Atlético de Madrid quiere renovar a Felipe, sólo ofrece a éste un año de contrato ya que supera la treintena, motivo por el que el brasileño todavía no ha aceptado la propuesta. Esto es algo que quiere aprovechar el Corinthians para hacerse con los servicios del central de 32 años a coste cero de cara al siguiente curso.

Así lo asegura UOL Esporte, que señala que el defensor ya jugó cuatro años en el club brasileño. De no renovar con el Atlético de Madrid, Felipe será libre para negociar con el Corinthians y con otros equipos a partir del mes de enero.

Szalai o Verissimo, posibles recambios de Felipe en el Atlético de Madrid

Ante la posibilidad de no renovar a Felipe, el cuadro colchonero peina el mercado y se ha fijado en un Attila Szalai al que también pretende el Sevilla. El buen hacer del central húngaro de 23 años con el Fenerbahçe no ha pasado desapercibido en LaLiga Santander y, dado que recaló en el conjunto turco por 2 millones de euros, su fichaje resultaría bastante asequible para el Atlético de Madrid. Un mayor desembolso supondría para el club rojiblanco fichar a Lucas Verissimo, que tiene una cláusula de 100 millones. No obstante, según ha trascendido, el Benfica estaría dispuesto a negociar por él a partir de los 30, lo que le convierte en una opción para el Atlético de Madrid siempre y cuando no siga Felipe.