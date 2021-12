Marcos Llorente presume del culo de su novia Paddy

El centrocampista del Atlético de Madrid ha disfrutado de unos días de vacaciones con su prometida, Patricia Noarbe, más conocida como Paddy. Marcos Llorente no ha podido resistirse a una de las publicaciones de su novia para presumir del culo de su novia.

“What a culo (qué culo)”, ha escrito el futbolista en sus redes sociales. Marcos Llorente y su novia, han coincidido con Luis Milla, centrocampista del Granada. Otro jugador que ha aprovechado el parón navideño para ir a Dubai ha sido Jesé Rodríguez, que lo ha hecho en compañía de Aurah Ruiz.

¿Cómo se conocieron Marcos Llorente y su novia?

Preguntada por dónde nació su amor, Paddy comentaba recientemente: “Nació en el instituto, estudiábamos en el mismo y él estaba en un curso más. No le conocía, pero me dejó un libro que necesitábamos para la clase de filosofía y aquí estamos, a punto a de casarnos”.

“Es tan bueno, tan gracioso, super detallista, organizado, bromista, ordenado, responsable… y me hace unos cafés espectaculares. Lo que más me gusta es cómo me cuida”, añadía la influencer sobre Marcos Llorente.

Sobre su futura boda, la novia del futbolista confesaba: “Por ahora no estamos preparándola, ya que nos gustaría tener una boda sin restricciones. Nunca he sido de pensar en como será el día de mi boda, sólo quiero que sea una celebración del amor y fiesta con las personas que queremos”.

“Tenemos muchísimas ganas de tener hijos, pero todavía no. Queremos seguir disfrutando él y yo solos por ahora. Primero será la boda y varios proyectos profesionales que tengo y ya entonces, en unos años, llegarán nuestros hijos no perrunos”, concluía Paddy.