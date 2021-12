Trippier dejará el Atlético para ser el primer fichaje del Newcastle

El nuevo rico del fútbol europeo ya tiene atado a su primer refuerzo invernal. Se trata de Kieran Trippier, con el que el Newcastle ya había alcanzado previamente un acuerdo tal y como contamos en LAOTRALIGA. Según la prensa inglesa, la salida del lateral de 31 años del Atlético de Madrid se hará oficial la primera semana de 2022.

Noticias relacionadas Redes sociales. Marcos Llorente presume del culo de su novia Paddy

Uno de los flecos que faltarían por resolver es el precio que pagarán las urracas al cuadro colchonero por el defensor. “Hay un precio para el Newcastle y uno diferente para todos los demás clubes, pero sabemos lo que hay que hacer”, se puede leer en The Telegraph.

Los motivos de Trippier para fichar por el Newcastle

Kieran Trippier regresará pues a Inglaterra tal y como deseaba. Y es que su familia nunca llegó a mudarse con él a Madrid cuando fichó por el Atlético. El conjunto rojiblanco, por su parte, hará caja por un futbolista que terminaba contrato en 2023 y por el que espera ingresar una cantidad cercana a los 29 millones de euros. Parte de dicho dinero lo empleará el Atlético de Madrid para incorporar a un futbolista en su demarcación en el mercado invernal.

Otro de los motivos por los que Kieran Trippier quería recalar en el Newcastle es porque allí se reencontrará con Eddie Howe, que ya lo fichó en 2011 para el Burnley. El inglés se marchará del Atlético de Madrid agradecido a Simeone, del que dijo: “He aprendido mucho de Simeone que me servirá cuando me convierta en entrenador. Quizá más adelante me gustaría serlo”.