Dan por hecho el regreso de Dani Ceballos al Betis en el mercado invernal

Pese a que Ángel Haro descartó recientemente la llegada del centrocampista en enero, la prensa catalana afirma que es cuestión de días que se haga oficial su vuelta al conjunto verdiblanco. Dani Ceballos regresará al Betis en calidad de cedido, un movimiento al que ya habría dado el visto bueno el Real Madrid.

Así lo asegura el diario SPORT, que señala que el equipo andaluz asumirá la ficha de 3 millones de euros que tiene el utrerano. Además, el Betis se reservará una opción de compra de 20 millones por Dani Ceballos. Según el citado diario, tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti han dado el OK a la salida del centrocampista. Su fichaje podría hacerse oficial tan pronto como terminen las fiestas navideñas.

El último guiño de Dani Ceballos al Betis

La última vez que fue preguntado por su posible vuelta al Betis, Dani Ceballos comentó: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.

Dani Ceballos llegaría ahora al Betis y Álex Fernández en verano

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Cádiz ha retirado la última oferta de renovación que presentó por Álex Fernández, por lo que éste será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Será entonces cuando, si nada se tuerce, el Betis podrá anunciar el fichaje del centrocampista madrileño de 29 años.