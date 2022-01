El mensaje de Garay a Tamara Gorro después de que ésta anunciase su separación

El exfutbolista de Real Madrid y de Valencia, entre otros equipos, ha querido mandar un mensaje a la segoviana después de que ésta anunciase públicamente su separación. A través de sus redes sociales, Ezequiel Garay ha querido escribir un mensaje a Tamara Gorro.

“No es un adiós, es un hasta luego”, ha comenzado recalcando el argentino. “Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos doce años maravillosos”, son las emotivas palabras que le ha dedicado Ezequiel Garay a Tamara Gorro.

Así ha anunciado Tamara Gorro que se separaba de Garay

Anteriormente, Tamara Gorro había comunicado a sus seguidores: “Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”.

“Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos”, añadió la influencer sobre Ezequiel Garay.

“Estoy muy flojita, estoy pasando por un momento muy jodido, pero de todo se sale y solo deseo que esto tenga un final muy feliz”, concluyó Tamara Gorro.