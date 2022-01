Tamara Gorro anuncia que se separa de Garay tras una “nefasta” Nochevieja

La influencer y el que fuera futbolista del Real Madrid y del Valencia han puesto punto y final a doce años de amor. Ha sido la propia Tamara Gorro la que, tras una “nefasta” Nochevieja, ha querido contar a sus seguidores que se separa de Ezequiel Garay.

“Hola a todos, familia virtual. He empezado ya con terapia. Ayer desconecté porque, no os voy a mentir, el día 31 ha sido nefasto. De hecho tenía una fiesta aquí en casa y ni fui. Muy malo”, ha comenzado contando la segoviana.

“Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”, ha añadido Tamara Gorro sobre Garay.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay no eran un matrimonio perfecto

“Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos”, ha proseguido.

“Estoy muy flojita, estoy pasando por un momento muy jodido, pero de todo se sale y solo deseo que esto tenga un final muy feliz”, ha finalizado Tamara Gorro.

El vídeo con el que Tamara Gorro ha anunciado que se separa de Garay