Óscar Rodríguez será el siguiente fichaje del Getafe

El conjunto azulón, que ha anunciado de una tacada las llegadas de Gonzalo Villar y de Borja Mayoral, estaría cerca de hacerse con el futbolista del Sevilla. Óscar Rodríguez no goza de la confianza de la confianza de Julen Lopetegui, por lo que el club de Nervión ve con buenos ojos que éste recale en el Getafe en calidad de cedido hasta final de temporada.

El centrocampista de 23 años, al que su buen hacer en el Leganés le sirvió para fichar por el Sevilla, ha jugado 15 partidos esta temporada partiendo, en la mayoría de ellos desde el banquillo. Ahora, la llegada de Tecantito Corona al equipo andaluz complicará aún más su situación. Según MARCA, el acuerdo entre el Getafe y el Sevilla es total. Además, Óscar Rodríguez ve con buenos ojos regresar a Madrid: No obstante, para que el club azulón pueda anunciar su fichaje deberá antes liberar fichas. David Timor y Juan José Macías parece que serán los que salgan del Getafe en el mercado invernal.

La salida de este último dependerá de Chivas, club al que pertenece el delantero. Cuestionado al respecto, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo mexicano comentaba recientemente: “No hemos tenido comunicación con él Macías porque tiene un año con Getafe, hay que ser respetuosos en ese sentido. Él está cumpliendo apenas medio año y vamos a esperar. Por respeto hay que cumplir los tiempos. Si llegara a suceder alguna comunicación, trataríamos de resolver, pero no es el caso. Tengo la ilusión de que estos seis meses tenga un mejor desempeño y pueda mejorar”.

“Yo creo que por respeto, nos deberían buscar si surge algo, y al ser un jugador que le pertenece a Chivas. Yo lo haría y ellos se manejan de forma similar. No se ha dado el caso, no podemos hablar de algo que no ha sucedido pero creo que sí lo harían”, añadió.

Óscar Rodríguez y Gastón Álvarez serán los siguientes fichajes del Getafe

De momento, el que ya ha salido ha sido Chema Rodríguez, que ha recalado en calidad de cedido en el Eibar. Su puesto será ocupado por Gastón Álvarez, que llegará al Getafe procedente de Boston River. Tanto el central de 21 años como Óscar Rodríguez serán los siguientes fichajes del equipo madrileño, que actualmente se encuentra tan sólo un punto por encima de los puestos de descenso.