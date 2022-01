La reacción de Sergio Ramos al cambio de look de Pilar Rubio

Año nuevo, look nuevo para Pilar Rubio. La mujer de Sergio Ramos ha compartido con sus seguidores una fotografía en la que se la ve más rubia que nunca. Entre las muchas reacciones que ha generado su cambio de look no podría faltar la del central del PSG.

“Año nuevo, color nuevo. Ahora sí que voy a juego con mi apellido”, escribió Pilar Rubio en su publicación. Sergio Ramos, por su parte, reaccionó a ésta con varios emoticonos de corazones y llamas de fuego, por lo que parece que le gusta el nuevo look de su mujer.

La suplencia de Sergio Ramos en el PSG

El ex del Real Madrid ha empezado el año viendo como Mauricio Pochettino no le brindaba ni un solo minuto en el empate del PSG frente al Olympique de Lyon. Esto es algo que el técnico argentino explicó después en rueda de prensa. “Hay mucha competencia, espero que pueda jugar los próximos partidos. Se tomó la decisión de jugar con Marquinhos y Kimpembe”, dijo Mauricio Pochettino justificando la suplencia de Sergio Ramos. “Sí, goza de buena salud, es una elección del técnico”, añadió el técnico del PSG admitiendo que tanto Marquinhos como Kimpembe están ahora mismo por delante del central español.

Pilar Rubio, impresionante en bañador

Ya sea como rubia o como morena, Pilar Rubio luce una escultural figura. De ella pudo presumir durante las vacaciones que compartió con Sergio Ramos y con sus hijos en Cabo Verde. Desde allí compartió una fotografía en bañador que gustó mucho entre sus seguidores.