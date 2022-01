El Valencia piede a la Roma la cesión de Amadou Diawara

La Roma, que ya ha mandado a Gonzalo Villar y Borja Mayoral al Getafe, sigue desprendiéndose de jugadores con el objetivo de continuar reforzándose. Uno de los que no cuenta para Mourinho es Amadou Diawara, que podría recalar en calidad de cedido en el Valencia.

El conjunto che estaría abierto a reservarse por él una opción de compra a ejecutar en verano. No obstante, según el diario AS, la del Valencia no será la única propuesta que reciba la Roma por Amadou Diawara, motivo por el que el club de Mestalla baraja otras alternativas.

Okay Yokuslu, alternativa a Amadou Diawara para el Valencia

Además de por Amadou Diawara con la Roma, el Valencia negocia por Okay Yokuslu con el Celta de Vigo. El cuadro celeste quiere desprenderse del centrocampista de 27 años, que sólo ha disputado 182 minutos en el presente curso y eso es algo que quieren aprovechar tanto el conjunto che como el Getafe.

Si bien el Valencia ha comenzado a trabajar para incorporar a sus filas a un nuevo centrocampista a petición de José Bordalás, la prioridad del club sigue siendo fichar a un central. Además, deberá incorporar también a un nuevo lateral diestro si termina traspasando a Daniel Wass al Atlético de Madrid. Una vez queden resueltas ambas cuestiones, el Valencia podrá lanzarse o bien a por Amadou Diawara o bien a por Okay Yokuslu, al que el Celta de Vigo está más abierto a ceder. Y es que la Roma prefiere hacer caja en enero por Amadou Diawara.