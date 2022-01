El Atlético de Madrid elige recambio para Simeone

Aunque el técnico argentino tiene contrato hasta 2024, podría dejar antes el conjunto rojiblanco si así lo creyera conveniente. Si bien en el Atlético de Madrid no quieren ni pensar en esta posibilidad, son conscientes de que Diego Simeone vive uno de sus momentos más delicados desde que tomase las riendas del equipo. Es por ello por lo que el cuadro colchonero piensa en Simone Inzaghi como recambio.

Así lo asegura desde Italia Il Corriere dello Sport, que además de al Atlético de Madrid coloca al Manchester United tras los pasos del entrenador del Inter de Milán. Simone Inzaghi se hizo cargo de la escuadra neroazzurra en verano, y suma 19 victorias, 5 empates y tan sólo 3 derrotas en los 27 encuentros que ha dirigido. Antes de llegar al Inter de Milán, el técnico de 45 años dirigió durante seis temporadas a la Lazio también con grandes registros. Los logros de Simone Inzaghi no han pasado desapercibidos para el Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco no dudará en lanzarse a por él si Diego Simeone decide poner punto y final a su etapa como entrenador colchonero.

El agotamiento de Simeone en el Atlético de Madrid

Actualmente el Atlético es el cuarto clasificado de LaLiga Santander con 33 puntos, a 16 del Real Madrid, que es el líder, y a 11 del Sevilla que es segundo. Tras caer frente al Athletic en la segunda semifinal de la Supercopa de España, Diego Simeone comentaba: “Hay cosas que no se pueden esconder y eso nos quita oportunidades para estar más arriba en la Liga o en este caso no irnos tan pronto de esta competición. Me da muchísima rabia perder a balón parado”.