El Celta de Vigo cederá a Okay Yokuslu al Getafe o al Valencia

El centrocampista de 27 años seguirá en LaLiga Santander pero no en el conjunto gallego. El Celta de Vigo quiere liberar la ficha de Okay Yokuslu y negocia con Getafe y Valencia para ceder al turco hasta final de temporada.

Aunque el Getafe ya ha incorporado a Gonzalo Villar en el mercado invernal, considera que Okay Yokuslu puede ser un buen refuerzo. En el Valencia, por su parte, no es prioritario fichar a un nuevo centrocampista, si bien José Bordalás así lo ha solicitado. El conjunto che quiere incorporar a un central y a un lateral derecho si Daniel Wass es finalmente traspasado al Atlético de Madrid. Después ya verá si acoge o no en sus filas a Okay Yokuslu o a cualquier otro futbolista en su demarcación.

Okay Yokuslu vería con buenos ojos ir al Getafe o al Valencia

El turco sólo ha disputado 182 minutos en el presente curso y el Celta de Vigo tiene previsto desprenderse de él en el mercado invernal. No obstante ha rechazado la posibilidad de volver a su país de la mano del Galatasaray.

Fatih Terim, entrenador del cuadro otomano, habló por teléfono con Okay Yokuslu para proponerle que se incorporase a su plantilla, pero la prioridad del centrocampista es regresar a la Premier League, donde jugó en calidad de cedido en el West Ham, o continuar en LaLiga Santander. Finalmente, todo parece indicar que seguirá en España aunque habrá que ver si cambia el Celta de Vigo por el Getafe o por el Valencia.