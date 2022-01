Lama ante el posible debut de su hijo con el Atlético: “Llevar mi apellido le ha perjudicado”

El central de 20 años ha sido convocado por Diego Simeone para el partido de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en Anoeta. Manu, hijo de Manolo Lama, parecía haber dejado atrás la grave lesión que sufrió durante su cesión a La Nucía y, gracias a su buen hacer, podría debutar con el conjunto rojiblanco.

Cuestionado al respecto en El Partidazo de Cope, Manolo Lama señalaba: “Manu está en San Sebastián, a mí no me ha llamado. No estoy nervioso. Si debuta seguro que a mí no me da la camiseta...”.

Manolo Lama promete rajar contra su hijo si le toca hacerlo

El periodista aseguró que no dudará en criticar a su hijo si hace un mal partido: “Pobrecillo el hijo si me toca narrar un partido. Si tengo que rajar, rajo, no os quepa la menor duda”.

Ya en un tono más serio, Manolo Lama añadía: “Llevar mi apellido le ha perjudicado más de lo que le ha beneficiado. Yo le dije que no llevara mi apellido en la camiseta, pero él se puso Lama y me dijo que si se llama así, por qué no. Todo lo que ha conseguido lo ha logrado a base de trabajo y esfuerzo. Lo ha pasado mal, porque ha tenido una lesión grave, con rotura de peroné y ligamento. Fue operado por unas manos mágicas, como las del doctor Leyes. Él ha sufrido mucho, pero como él hay miles y miles de chavales que trabajan. Mi hijo es uno más. Vosotros le dais bola por su padre, pero mi hijo ni presume ni nada”.