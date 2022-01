Pablo Longoria rechaza una oferta del Atlético de Madrid por Kamara

Tras haberse hecho con los servicios de Daniel Wass, por el que ha pagado cerca de 3 millones de euros al Valencia, el conjunto rojiblanco se ha lanzado a por otro polivalente futbolista. Sin embargo, Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, ha considerado insuficiente la oferta del Atlético de Madrid por Boubacar Kamara.

Según MARCA, el cuadro colchonero pretendía hacerse con este centrocampista, que también puede jugar como central, por 5 millones más objetivos de difícil cumplimiento. Es por ello por lo que el Olympique de Marsella ha rechazado la oferta del Atlético de Madrid por Boubacar Kamara pese a que éste termina contrato a final de temporada. El futbolista de 22 años no tiene intención de renovar y su club ve con buenos ojos dejarle salir en el mercado invernal aunque no por menos de 15 millones de euros. El Atlético de Madrid, por su parte, podría esperar para fichar a Boubacar Kamara a coste cero de cara al siguiente curso.

Boubacar Kamara y Reinildo Mandava, los futbolistas a los que ha tentado el Atlético de Madrid

Además de por Boubacar Kamara, el Atlético de Madrid se ha movido por Reinildo Mandava. Este lateral zurdo de 28 años también termina contrato con el Lille a final de temporada y el conjunto rojiblanco ve con buenos ojos hacerse con sus servicios para que compita por un puesto en el once con Renan Lodi. Aunque Reinildo Mandava ha estado en Madrid, ha vuelto a Francia a la espera de que se concrete su traspaso al Atlético. No obstante, no forzará su salida del Lille.