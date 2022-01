Desvelado el equipo con el que Paco Buyo volverá a jugar al fútbol a sus 64 años

Era un secreto a voces. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, si Paco Buyo desveló que volvería a jugar al fútbol, era muy probable que lo hiciera para el equipo de El Chiringuito en la Liga de Medios. No obstante, el anunció del ex de Sevilla y Real Madrid, a sus 64 años, 25 después de su retirada, generó una gran expectación. Tras jugar con la incertidumbre, el propio Paco Buyo confirmó la noticia, se une al equipo de El Chiringuito en la Liga de Medios.

“Voy a jugar en una Liga que me hace mucha ilusión y que es muy competitiva”, comenzó diciendo el de Betanzos. “Voy a jugar en el equipo de El Chiringuito”, añadió Paco Buyo entre los aplausos de sus compañeros.

El bombazo del regreso al fútbol de Paco Buyo

Hace cinco días, Paco Buyo avanzó la noticia en El Chiringuito: “Tengo una noticia muy importante que daros”. “Momento muy importante”, agregó Josep Pedrerol ante su inminente anuncio. “La noticia que tengo que comunicaros es que vuelvo a jugar al fútbol. Ya os diré dónde”, señaló Paco Buyo generando una gran incertidumbre.

Edu del Val regresó recientemente a El Chiringuito

Edu del Val, encargado de la música de ambientación de El Chiringuito, regresó el pasado mes de diciembre al programa. Josep Pedrerol recuperaba así a un histórico con el que ha trabajado durante años y que tuvo que tomarse un descanso por un problema de su salud.

Juanfe Sanz, que no Josep Pedrerol, fue el que dio la bienvenida a Edu del Val a El Chiringuito. Éste, por su parte, escribía en sus redes sociales junto a un vídeo: “Emocionado de volver a veros. Gracias”. “Lo primero, que Josep Pedrerol se recupere de la voz”, añadía Edu del Val.