Bryan Gil confirma su fichaje por el Valencia

El extremo Bryan Gil llegó este mediodía al aeropuerto de Manises para someterse a una revisión médica y cerrar su cesión al Valencia procedente del Tottenham Hotspur inglés y señaló que ha decidido incorporarse al conjunto che porque en este club lo puede hacer bien.

El futbolista andaluz se mostró convencido de que podrá brillar como no lo ha hecho hasta ahora en el equipo inglés y se mostró muy feliz por poder jugar en el Valencia. “Es una ciudad que me gusta y un equipo que también me gusta cómo juega”, señaló Bryan Gil.

El jugador reconoció que ha hablado con futbolistas del conjunto de Mestalla como Carlos Soler y Hugo Guillamón, con los que ha coincidido en la selección, pero no desveló si lo ha hecho con el técnico José Bordalás.

De confirmarse la operación, el suyo sería el tercer fichaje del Valencia en el actual mercado de invierno tras los del central suizo Eray Cömert y el centrocampista de Guinea Conakry Ilaix Moriba.